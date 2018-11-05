عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شرم الشيخ ترسيخ لمكانة مصر

قال الدكتور أحمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين مساعد أمانة الشباب بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن منتدى شباب العالم ترسيخ لمكانة مصر الدولية وفرصة هامة للتقارب بين شباب العالم ومناقشة قضايا تهم جميع الشباب ليس في مصر فحسب بل في جميع دول العالم.



وأضاف نشأت، في تصريح لـ "صدى البلد" أن أكثر من 5000 شاب من 163 جنسية يشاركون في هذا الحدث الهام على أرض السلام مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن هذا المنتدى العالمي رسالة للعالم كله بأن مصر بلد الأمان والأمان والسلام وحاضنة كل الحضارات والثقافات.



وتابع: يتضمن المنتدى قضايا هامة تندرج تحت محاور التنمية والإبداع والسلام وهي فرصة للحوار في حضور صناع القرار، فهو حدث مهم علينا أن نفخر بعالميته على أرض السلام مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تفعيل كل التوصيات التي تخرج من المنتدى.