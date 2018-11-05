وزير بريطاني يطلب إلغاء اتفاق خاص بأيرلندا بعد 3 أشهر

ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية أن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب طالب في لقاءات خاصة حق انسحاب بريطانيا من ترتيب خاص للحدود الأيرلندية بعد ثلاثة أشهر.



وأضافت الصحيفة أن راب طرح هذه الفكرة على وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني خلال اجتماع خاص في لندن يوم الثلاثاء الماضي.



وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح "أنكره على ما يبدو" ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني خلال زيارة لدبلن بعد ذلك بثلاثة أيام.



وكان الاتحاد الأوروبي وأيرلندا قد طالبا بالتوصل لترتيب يضمن عدم إقامة هياكل مادية لتعيين الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني بعد ترك بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم تنظم المفاوضات هذه المسألة.



وقالت وزارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إنها لا تعلق على الاجتماعات الخاصة.