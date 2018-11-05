صيدلي بكفر الدوار يقتل عمه ويصيب زوجته وابنته بسبب الميراث

تسببت خلافات الميراث، بمنطقة العكريشة بكفر الدوار شرطة كفر الدوار، في قيام طبيب صيدلي بقتل عمه وإصابة زوجة القتيل وابنتهما وتم نقل الجثة والمصابتين المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مأمور مركز قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بسماع الأهالي بمنطقة العكريشة بإطلاق نار ووجود جثة ومصابان وعلى الفور انتقل ضباط العميد حازم حزت رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار لمحل الواقعة.



وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم "إسماعيل. م، 40 عاما دكتور صيدلي"، بإطلاق النيران على عمه " أحمد. ا. م، 65 عامًا، صاحب محل بقالة"، وتوفي وإصابة ، "عزيرة. ا. ع، 60 عاما، ربة منزل"،زوجة عمه و"إيمان، 30 عاما، ابنتهما"، بطلقات نارية وتم نقل الجثة والمصابتين لمستشفى العام كفر الدوار العام.



وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن سبب الجريمة خلافات بين المجني عليه والمتهم على الميراث، حيث قام المتهم بإطلاق النيران على المجني عليه والمصابين من سلاح ناري كان بحوزته، وتم ضبط المتهم..وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6164 إداري قسم شرطة كفر الدوار للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

