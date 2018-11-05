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محافظات

مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شاركت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالفيوم في منتدى شباب العالم 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب وفتاه والمقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

ويضم الوفد أحمد الجندي أمين عام شباب المحافظة والذي أكد أن منتدي شباب العالم فرصة جيدة للتواصل وتبادل الأفكار بين الشباب من الجنسيات المختلفة لافتًا إلى أن المنتدى فرصه جيده لإنعاش السياحة والاستثمار وأن مصر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية.

وأضاف الجندي أنه أول مرة يشارك مع بعض شباب الامانة بالفيوم فى مثل هذه المنتديات الرائعة التى يرعائها الرئيس عبد الفتاح السيسسى بمشاركة اكثر من 3 آلاف شاب وفتاة .
مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم.. صور
مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم.. صور
مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم.. صور
مستقبل وطن بمحافظة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم.. صور
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