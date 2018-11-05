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شاهد .. تعليق السيسي على صفقة القرن وموقف القضية الفلسطينية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يوجد أي معلومات حقيقية عن صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا "دي تعريف إعلامي".

وأضاف السيسي خلال لقائه مع عدد من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، أن دور الدولة مصر في القضية الفلسطينية واضح وصريح وهو إرضاء الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على حقوقه.

وأكمل الرئيس: "إحنا منقدرش نتكلم باسم الفلسطينيين أو ننوب عنهم لكن إحنا معاهم في أي قرار ياخدوه وهندعمهم".

وأوضح السيسي أن القضية الفلسطينية على مدار الـ 60 عاما الماضية فقدت أساليب حقيقة من أجل انتهائه تلك القضية.
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