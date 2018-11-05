ندوة مشتركة لصندوق التنمية التكنولوجية والأكاديمية الأمريكية للعلوم.. اليوم

ينظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع اﻷكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة اﻷمريكية، فعاليات الندوة المصرية اﻷمريكية المشتركة اليوم، الاثنين، برعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتستهدف الندوة تسليط الضوء على الخطط واﻹنجازات الخاصة بالشراكة بين الجانبين من خلال عرض اﻹنجازات وقصص النجاح للشراكة المصرية اﻷمريكية للمنح السابقة والمشروعات التي أطلقها الصندوق مع الجانب اﻷمريكي.



كما تهدف فعاليات الندوة المصرية اﻷمريكية المشتركة، إلى إتاحة الفرصة للمانحين لمقابلة المشاركين في البرنامج ومناقشة أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية.