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حقوقيون يرحبون بدعوة الرئيس لمبادرة العودة للإنسانية.. عبد النعيم: تحث على ثوابت الدولة.. داليا زيادة: أساس التفاعل بين البشر على وجه الأرض

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أماني نوار
داليا زيادة: أؤيد دعوة الرئيس لعودة الإنسانية
عبد النعيم: أطالب وزارة التضامن بعمل اجتماعات للمنظمات الحقوقية لنجاح تلك المبادرة
أحمد فوقي: على الحكومة أن تقتدي بسياسة الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمبادرة الشباب المصري الرامية للعودة إلى الإنسانية والعمل على إرساء قواعد السلام والمحبة والانحياز إلى الحوار الحضاري الإنساني القائم على تعاليم الأديان السمحة، التي جعلت عمارة الأرض وحسن الخلق قاسمًا مشتركًا بينها بعيدًا عن التطرف والغل والمعتقد أو دين وفي نفس السياق رحب الحقوقيون بتلك المبادرة وأشاروا إلى عدة مطالب يجب أن يتم تطبيقها لدعم تلك المبادرة.

وتابعت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنها تؤيد مبادرة الرئيس السيسي للعودة للإنسانية كأساس للتفاعل بين البشر على وجه الأرض، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجغرافية، لأننا جميعا في النهاية أبناء آدم وحواء، واختلافاتنا يجب أن تكون مصدر رفاهية لشعوب الأرض.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا وأصبحت هذه الاختلافات التي ولدنا بها ولم نختارها لأنفسنا هي سبب كل المشاكل التي يواجهها العالم اليوم مرورًا بالمشكلات الاجتماعية البسيطة وحتى مشاكل عالمية ضخمة مثل تهديد الإرهاب والتعصب لكن التحدي الكبير الآن هو ضرورة إيجاد أفكار مبدعة وغير تقليدية لتحقيق العودة المنشودة لإنسانيتنا.

وقالت: "أعتقد أنه يجب التركيز على التربية والتعليم كأدوات أساسية لإنتاج أجيال أقل تعصبًا وأكثر تحررًا وانفتاحًا على الآخر، وبالتوازي مع ذلك يجب أن يقوم الإعلام بدوره المهم في توعية الناس بذلك".

بينما أكد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق، أن الرئيس دعم مبادرة الشباب المصري "العودة إلى الإنسانية" لحث الشباب على الحفاظ على ثوابت الدولة.

وطالب عبد النعيم من منظمات المجتمع، بتكثيف العمل الجاد التنموي والنزول إلى الشارع وفتح باب التطوع للشباب للنهوض بمبادرة الرئيس للعودة للإنسانية التي دعمها في منتدى شباب العالم.

كما طالب عبد النعيم وزيرة التضامن غادة والي بعمل مؤتمرات عامة لكل الجمعيات والمؤسسات لدعم تلك المبادرة.

وأشار أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، إلى أن الحكومة يجب أن تقتدي بسياسة رئيس الدولة في دعم وتمكين الشباب وذلك بإنشاء هيئة شبابية بكل محافظة تجمع القيادات التنفيذية والشبابية لبحث آليات تقديم الخدمات العامة ووضع مقترحات لسياسات الإصلاح وعرضها على صانع القرار وفتح حوار شبابي بشكل دوري بكل محافظة يجمع الشباب والمسئولين لبحث شواغل التنمية في كل محافظة.
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