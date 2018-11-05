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السيسي يكشف عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
حسام الحارتي
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته خلال فترة طفولته وشبابه، قائلًا: "شكلت قناعاتي وشخصيتى على مدى فترات طويلة وهناك الكثير من الشخصيات التي أثرت في وساعدت في تكوين شخصيتي، ومنهم مفكرين وكتاب وأسرة ومواطنين بسطاء قابلتهم في حياتي".

وتحدث السيسي، عن وصف شخصيته خلال حوار مفتوح مع الشباب ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في جولته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أنا إنسان مصري بسيط جدًا مثل كل المصريين البسطاء يسعى ويحلم من أجل بلده"، مضيفا أن تشكيل شخصيته جاء بناء على التجارب والاستفادة منها في الإطلاع على أفكار الآخرين وبناء فكرة ذاتية، معلقا: "كتاب ومفكرين كثيرين قرأت لهم، وهناك شخصيات ساهمت في تكوين الصورة العامة لشخصيتي ومنهم أمي وأبي وأقاربي، وبعض الأشخاص البسطاء الذين جعلوا الصورة طيبة في حياتي".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
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