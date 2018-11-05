ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:11 ص
صدى البلد
طارق موسى
تعتزم كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، البدء فى تدريبات عسكرية محدودة، قبل أيام من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤول كوري شمالي لمناقشة نزع السلاح النووي، وخطط لعقد قمة ثانية بين الدولتين.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن جولة من التدريبات ستبدأ قرب مدينة بوهانإ الجنوبية، وذلك دون تغطية إعلامية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن نحو 500 من مشاة البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية سيشاركون في المناورات.

في الوقت نفسه قال بومبيو في حديث لمحطة (سي.بي.إس)، إنه سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في نيويورك نهاية هذا الأسبوع.

وكان برنامج التبادل البحري الكوري ضمن التدريبات التي تأجلت لأجل غير مسمى في يونيو، بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، وتعهد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي دأب الشمال على انتقادها.

وأضاف: "أتوقع أن نحقق بعض التقدم الحقيقي بما في ذلك بذل جهود لضمان انعقاد القمة بين زعيمينا لنتمكن من اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي".

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال الأسبوع الماضي: إن واشنطن وسول ستتخذان قرارا بحلول ديسمبر بشأن التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى لعام 2019.

وجرى تعليق التدريبات، التي تحمل اسم (فيغيلنت ايس) في وقت سابق هذا الشهر، وهي واحدة من عدة تدريبات مماثلة، من أجل تشجيع الحوار مع بيونغيانغ.

وحذرت كوريا الشمالية يوم الجمعة من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونجيانج.

وقالت الوكالة المركزية الكورية للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية في بيونغيانغ "تحسن العلاقات والعقوبات لا يتوافقان... الولايات المتحدة تعتقد أن عقوباتها وضغوطها، التي تتحدث عنهما كثيرا ستقود إلى ‭‭‭‭‬‬‬‬نزع الأسلحة النووية، لا نستطيع منع أنفسنا من السخرية من هذه الفكرة الحمقاء".

ولم تختبر كوريا الشمالية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية منذ نحو عام، وقالت إنها أغلقت موقع اختباراتها النووية مع خطط لتفكيك عدة منشآت أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

سلمى حايك بإطلالة غير متوقعة في لوس أنجلوس

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

بقايا بشرية تحل لغزا عمره 57 عاما.. فيديو

مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم تكشف تفاصيل شخصية عن حياتها لأول مرة

هشام الخلصي: رادس ملعب الأهلي حقيقة لا تزعج أحدا.. فيديو

تعرف على حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود في الدوري غدا

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

فتح باب الطعون على المرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. اليوم

أطعمة تحافظ على صحة شرايين القلب وطرد الكوليسترول

شاهد .. أكل البشر الأرجواني يلتهم وجه فتاة بالكامل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟