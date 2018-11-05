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تعليم

فتح باب الطعون على المرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. اليوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
تستقبل لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة على أسماء المتقدمين للترشح بالانتخابات، والواردة في الكشوف المبدئية، والتي رصدت ترشح ٢٨٥٧١ طالبا بجميع الجامعات.

ومن المقرر تلقى الطعون وفحصها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فسيتم فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر الجاري.
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