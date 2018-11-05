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السيسي: مستقبل مصر يحدده الشعب وليس القيادة.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير علاقاتها بشكل متوازن مع جميع دول العالم، لافتا إلى أن من سيحدد مستقبل مصر ليس القيادة ولا الحكومة وإنما الشعب.

وأضاف "السيسي" في لقائه مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر عددها 100 مليون، وتزيد في سوق العمل بحوالي 800 ألف فرصة عمل.

وأشار الرئيس، إلى أن الدول المتقدمة لديها ثبات في عدد السكان، ويعملون على تخفيض نسبة البطالة بـ1% ويقولون "عملنا إنجاز"، مشيرا إلى أن عدد المصريين الذين يدخلون سوق العمل حوالي ربع سكان دولة أخرى.
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