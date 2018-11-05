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اقتصاد

ارتفاع معدل تأسيس الشركات لـ9078 شركة باستثمارات 20.7 مليار جنيه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن وصول إجمالي عدد الشركات المؤسسة وفقا لقانون 159 لسنة 1981، خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو الماضي؛ نحو 9078 شركة باستثمارات بلغت 20.7 مليار جنيه.

وقال تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدى البلد" على نسخة منه، إن تلك الشركات وفرت ما يقرب من 17.322 ألف فرصة عمل للشباب.

وذكر التقرير أن المستثمرين المصريين استحوذوا على النصيب الأكبر من استثمارات تلك الشركات برأسمال بلغ 18.2 مليار جنيه، فيما احتلت مساهمة المستثمرين العرب المركز الثاني في رؤوس أموال تلك الشركات بنحو 2.02 مليار جنيه .

وبلغت جملة الاستثمارات الأجنبية بتلك الشركات بقيمة بلغت 449.9 مليون جنيه.
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