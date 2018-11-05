ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العاهل السعودي يقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
العاهل السعودي
العاهل السعودي
رويترز
كشف مسؤول حكومي سعودي كبير أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015 وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض.

وقال موقع سبق الإخباري الإلكتروني إن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في هذه الجولة.
loading...

ترشيحاتنا

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

تصريح خطير من وزير الري بشأن مياه الشرب خلال منتدى شباب العالم .. فيديو

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

وزير الشباب يوجه رسالة للشعب التونسي قبل مواجهة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

العاهل السعودي يقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا

حكم رسم الوشم للرجال

سر استدعاء تركيا سفيرتها لدى أوغندا

أطعمة تحافظ على صحة شرايين القلب وطرد الكوليسترول

دعوة خاصة من الملكة اليزابيث لوالدة ميجان ميركل تثير أزمة

السيسي يكشف عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟