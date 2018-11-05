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قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى على سؤال لفتاة من الذين التقاهم، خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.

وكانت الفتاة "يوستينا ثروت"، وجهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".
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