السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يسهر من أجل مصر، قائلا "أنا لا يبقيني ساهرا إلا بلدي مصر ودا من زمان".



وأضاف السيسي في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "والله يشهد على ذلك، أنا عايش نايم صاحي بيها، حتى قبل ما أكون موجود في المكان ده من سنين طويلة فاتت.. وصعبان عليا، ومتألم وغضبان.. لية إحنا كده لازم نغير ما نحن فيه بالعمل والصبر والتحمل".



ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.