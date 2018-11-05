بعد تأخره بالحمام.. شاب يناشد الرئيس السماح بعودة صديقه للقاعة.. شاهد رد فعل السيسي

طلب شاب لبناني يدعى "بلال"، أحد الحاضرين لمنتدى شباب العالم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، السماح لصديق له ذهب إلى دورة المياه وعند عودته للجلسة تم منعه من الدخول.



واستجاب السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، لطلب الشاب، وعند عودة زميله انفجر السيسي من الضحك وداعبه قائلا: "متزعلش.. معلش".



ويعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

