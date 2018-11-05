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أخبار العالم

نجل خاشقجي يكشف آخر لقاء جمعه بوالده في تركيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:09 ص
نجلا الكاتب السعودي
نجلا الكاتب السعودي جمال خاشقجي
شريف سيد
كشف عبد الله جمال خاشقجي، نجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي عن آخر لقاء جمعه بوالده قبل مقتله بعدة أيام، وذلك أثناء تواجده في تركيا.

وقال عبد الله في حوار له برفقة شقيقه صلاح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه عندما سمع بتواجد والده في تركيا، ذهب إليه وقضى معه بعض الوقت هو وخطيبته خديجة جنكيز، ورأى أن العلاقة بين والده وخديجة جيدة، حيث ظهر على والده علامات السعادة.

وأضاف عبد الله: "كان سعيدا.. كانت فرصة جيدة للغاية بالنسبة لي لرؤيته.. توقفنا في إسطنبول واستمتعنا.. كنت محظوظًا حقًا أن أخوض آخر لحظة معه.. أشعر بالامتنان الشديد".

وكان نجل الكاتب السعودي الراحل صلاح خاشقجي أكد على ثقته بالتحقيقات التي تجريها السلطات السعودية للوصول إلى حقيقة ما حدث ليلة مقتل والده، مطالبا بالكشف عن مكان جثمانه حتى يدفنه في مقابر العائلة بالمدينة المنورة.
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