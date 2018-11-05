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تعليم

طرق تقديم الطعون والتظلمات بانتخابات اتحاد الطلاب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
حددت اللائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الوزراء، لعام 2017، قواعد وطرق الطعن على المرشحين بانتخابات اتحاد الطلاب، وذلك في نص المادة 326.

وجاء في نص المادة أنه لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تالِ لإعلان قائمة أسماء المرشحين، بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد.

وأضافت اللائحة الطلابية حسب نص المادة المشار إليها، أن مقدم الطعن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص، على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات مسؤولية الفحص والبت في الطعون.

وأكدت اللائحة على ضرورة إصدار اللجنة قرارات مسببة في الطعون المقدمة إليها، وتعلن النتيجة في اليوم التالي لتقديم الطعون، وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها، إلى اللجنة العليا للانتخابات بنفس الإجراءات المتبعة، وفي حالة رفض التظلم المقدم، يعتبر القرار الصادر نهائيا.

جدير بالذكر أن لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، تستقبل اليوم الاثنين، الطعون المقدمة على أسماء المتقدمين للترشح بالانتخابات، والواردة في الكشوف المبدئية، والتي رصدت ترشح ٢٨٥٧١ طالبا بجميع الجامعات.

ومن المقرر تلقى الطعون وفحصها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.
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