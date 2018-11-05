شكل السجائر الجديد فى كندا

قررت الحكومة الكندية الإقدام على خطوة جديدة من نوعها، عن طريق وضع رسوم تحذيرية عن أضرار التدخين، على كل سيجارة، لتكون واضحة أمام كل مدخن.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، وتسعى للحد من الإقبال على التدخين، والقضاء على ما تسميه بالجريمة المنظمة، التي يعد التبغ غير القانوني أحد مصادر تمويلها الأساسية.



وتقوم الحكومة الكندية على وضع قانون جديد، بجبر الشركات بوضع علامات تحذيرية على علب السجائر، و على السجائر نفسها.