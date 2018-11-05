سيلفي بتسبب بكارثة فى معرض للوحات الفنية .. فيديو

تسببت سيدة فى إسقاط حائط يحمل لوحتين فنيتين في المركز الدولي للفنون في ماين أفينيو، الذى يديره وزارة الشؤون الداخلية الروسية، أثناء التقاطها صورة سيلفي بعدما حاولت التقاط صورة سيلفي أمامه.كانت هناك ثلاث نساء يتجولن في المعرض، وفجأة وقع الحائط الذى تقف خلفه السيدة التى ترغب فى التقاط السيلفي، وطالت الأضرار لوحتين الأولى للرسام فرانسيسكو جويا والثاني للرسام سلفادور دالي.كما انكسر إطار لوحة جويا وزجاجها، وقالت متحدثة رسمية باسم وزارة الشؤون الداخلية إن الشرطة تلقت بيانًا من نائب مدير المعرض يطالب بالتحقيق فى الواقعة.