مركز التسوية يحيل دعوى المصري إلى المحكمة الرياضية

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في جلسته المنعقدة منذ مساء أمس الأحد، إحالة الدعوى المرفوعة من النادي المصري والتي يختصم فيها كل من السيد المهندس رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولميبية بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء وزير الداخلية بصفته والتي يطالب من خلالها بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة علي إقامة مباريات النادي المصري على استاد المصري ببورسعيد إلى المحكمة الرياضية المختصة.



ويقوم كل من النادي المصري واتحاد الكرة باختيار مُحكم من ضمن قائمة المحُكمين المعتمدين لدى المحكمة الرياضية، إذ سيقوم الأستاذ السيد حسن المستشار القانوني المصري صباح اليوم الإثنين باختيار المحكم الخاص بالنادي المصري في الدعوى التي سيتم الفصل فيها خلال الفترة القليلة القادمة.

