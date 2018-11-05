ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اليابان تكشف عن تواصلها مع واشنطن حول العقوبات الإيرانية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الإثنين، إن اليابان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الإيرانية.

وامتنع سوجا عن التعليق على تفاصيل الاتصالات ولكنه قال إن اليابان طالبت بضرورة ألا يكون للعقوبات تأثير سلبي على أنشطة الشركات اليابانية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة: إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودولة الإمارات واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيراني في حين تشتري تايوان أحيانا النفط الإيراني على الرغم من أنها ليست من المشترين الرئيسيين له.
loading...

ترشيحاتنا

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

فنون مصر تستعد لتصوير قيد عائلي بمشاركة 30 نجما

اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

شاهد.. تعليق الرئيس السيسي على مقتل جمال خاشقجي

دعوة خاصة من الملكة اليزابيث لوالدة ميجان ميركل تثير أزمة

سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية

الرئيس الصيني يتعهد بخفض التعريفات الجمركية

هبوط في أسعار النفط بسبب استثناءات العقوبات المفروضة على إيران

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

في ساعتين فقط.. تخلصي من تلف الشعر للأبد

أطعمة تحافظ على صحة شرايين القلب وطرد الكوليسترول

برزينتشين تكشف حقيقة رشوة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟