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أخبار العالم

الرئيس الصيني يتعهد بخفض التعريفات الجمركية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
رويترز
وعد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين بخفض التعريفات الجمركية ومواصلة توسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق.

وقال شي في افتتاح معرض تجاري يستمر أسبوعا تعتبره الصين محاولة للتصدي للانتقادات المتزايدة لممارستها في مجالي التجارة وقطاع الأعمال إن الصين ستعجل فتح قطاعات التعليم والاتصالات والثقافة في الوقت الذي تحمي فيه مصالح الشركات الأجنبية.

وأضاف أن الصين ستعزز أيضا فرض تطبيق عقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
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