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وسيم السيسي: أول كتابة للأحاديث النبوية تمت على أوراق البردي بمصر .. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الكتابة الأولى للأحاديث النبوية تمت في مصر على أوراق البردي، كما أن أول ورش لترتيل القراَن الكريم تمت على يد مسيحي مصري.

وأضاف فى تصريحات له لبرنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة تن، أنه منذ عام 1919 وحتى عام 1970 لم تسجل إلا حالة اعتداء واحدة على الكنائس، أما منذ عام 1971 وحتى 2015 كانت هناك 500 حالة اعتداء على الكنائس، مشيرًأ إلى أن الشخصية المصرية العريقة تآكلت في عام 1970.
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