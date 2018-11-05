سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

مجموعة من أهالي نجران يكرمون مقيمًا مصريًا عمل معهم لأكثر من 35 عامًا، في حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة. pic.twitter.com/rbQvmK8ghw — نايفكو NAIF (@naifco) November 4, 2018

كرم مجموعة من أهالي نجران في المملكة العربية السعودية مواطنا مصريًا لتميزه وأمانته، وشهد التكريم تقبيل نجل الشيخ للمواطن المصري وتقبيل المواطن المصري رأس الشيخ .وعمل المواطن المصري بالمملكة مع أهالي نجران لأكثر من 35 عامًا متواصلة، فيما حرصوا بعد معرفتهم بنيته العودة إلى وطنه على تنظيم حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة من أهالي المدينة الذين توافدوا يقدمون الهدايا لشقيقهم المصري واحدا تلو آخر، فيما بدت عليه علامات التأثر لفراقه إياهم.