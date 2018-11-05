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منوعات

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
طارق موسى
كرم مجموعة من أهالي نجران في المملكة العربية السعودية مواطنا مصريًا لتميزه وأمانته، وشهد التكريم تقبيل نجل الشيخ للمواطن المصري وتقبيل المواطن المصري رأس الشيخ .

وعمل المواطن المصري بالمملكة مع أهالي نجران لأكثر من 35 عامًا متواصلة، فيما حرصوا بعد معرفتهم بنيته العودة إلى وطنه على تنظيم حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبّة من أهالي المدينة الذين توافدوا يقدمون الهدايا لشقيقهم المصري واحدا تلو آخر، فيما بدت عليه علامات التأثر لفراقه إياهم.
سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو
سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو
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