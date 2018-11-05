ترامب: تركيزي كان منصبا على الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن «تركيزه الأساسي» كان منصبّا خلال الفترة السابقة على الاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وذلك وسط توقعات ومخاوف من فقدان حزبه السيطرة على مجلس النواب.



وقال ترامب، أمس الأحد، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا حيث يخاطب تجمعا انتخابيا قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي: «أعتقد أننا سنبلي حسنا في مجلس النواب»، مضيفا في الوقت نفسه أن «تركيزه الأساسي» كان منصبّا على الاحتفاظ بسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة «يو إس إيه توداي».



ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي تساءل، أمس الأول، عما إذا كان بإمكان الجمهوريين الاحتفاظ بأغلبيتهم داخل مجلس النواب، فيما اعتبر مراقبون تصريحه اليوم تنصلا من مسئوليته عن مصير الجمهوريين في المجلس؛ حيث يواجهون خطر خسارة الأغلبية لصالح الديمقراطيين، على عكس مجلس الشيوخ الذي يُرجّح احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم فيه.



وحذّر ترامب، في تصريحاته اليوم للصحفيين، ما رأى أنها مخاطر سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أو الشيوخ، مشيرا إلى إمكانية زوال التخفيضات الضريبية التي منحها للطبقة الوسطى.



وقالت «يو إس إيه توداي» إن مسئولي البيت الأبيض يقولون إن انتصارا للحزب الديموقراطي في انتخابات الكونجرس قد يعني الكثير من التحقيقات على عدد من القضايا، بدءا من التهرب المزعوم للرئيس الأمريكي من الضرائب، وصولا إلى تواطئه المحتمل مع الروس للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة في 2016.

