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متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:29 ص
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
طارق موسى
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور المصري يحتاج إلى تعديل في بعض نصوصه.

وأضاف في تصريحات له خلال لقاه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أنه كمواطن مصرى إذا عرض عليه تعديل الدستور في استفتاء سيوافق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر من التخوف من تعديل الدستور، طالما الإرادة بيد الشعب الذي يعد مصدر السلطات.

وأوضح أننا نحتاج إلى قراءة بعض نصوص الدستور لتكون أكثر ملاءمة للواقع بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار، مشيرا إلى فرنسا عدلت بعض مواد دستورها خلال 24 ساعة.
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