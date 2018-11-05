إيران تكشف حقيقة بقائها في سوريا

استبعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي البقاء طويلًا في سورية، مؤكدا أن بلاده في تواصل مع روسيا، وسط ضغوط تتعرض لها للجم تدخلاتها في المنطقة.



وأكد سلامي في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام إيرانية، أن قوات بلاده ليس لديها أي خطة للبقاء طويلًا في سورية. وكرر دفاعه عن الوجود الإيراني، مشيرًا الى أنه "كان بطلب من الحكومة السورية، وليس لدينا أي خطة بعيدة الأمد للبقاء في هذا البلد». ونفى وجود «أي تناقض مع الروس، والتناقض الذي تسوّقه وسائل إعلام هو مفبرك ويتعارض مع الواقع".



جاء ذلك عقب زيارة يقوم بها الموفد الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف لطهران هي الأولى لمسؤول روسي منذ القمة التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول الشهر الماضي.

