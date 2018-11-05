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دعاء صلاح تبكي على الهواء.. تعرف على السبب.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
دعاء صلاح
دعاء صلاح
طارق موسى
تأثرت الإعلامية دعاء صلاح على الهواء، خلال استضافتها الطالبة منة الله محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وانهمرت في البكاء.

وتحدثت الطالبة منة الله محمد خلال لقائها ببرنامج "مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار" عن أمنيتها بلقاء المطرب تامر حسني، والداعية الإسلامي مصطفى حسني.

وقالت الطالبة إن الداعية الإسلامي مصطفى حسني أحد أسباب حبها للصلاة، وإنها كانت دائما تشاهد مصطفى حسني قبل إصابتها بالعمى، وإنها كانت تنتظر برنامجه من وقت لآخر.

وأضافت: "والدي اشترى لي كتابين عن قصة حياة المطرب تامر حسني، بعد حصولي على المركز الأول، في دراستي وقرأتها".
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