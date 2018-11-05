عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

عاد رجل كازاخستانى من سكان مدينة أطيراو في كازاخستان إلى منزله بعد شهرين من دفن ما كانت تعتبر جثته، بعدما غادر منزله في 20 يونيو الماضي ولم يعد.



وبحسب روسيا اليوم، قدم أقرباؤه طلبا إلى الشرطة في يوليو الماضي فقط، لأن الرجل سبق أن غادر منزله في الماضي أيضا دون أي إنذار.



دعت الشرطة أقرباء الرجل إلى مشرحة الموتى لتحديد هوية جثة قيل إنها تعود لهذا الرجل المفقود، ولم يتمكن أفراد عائلته من تحديد الهوية بسبب الحالة السيئة جدا للجثة، لكن الفحص الجيني أكد أن هذه الجثة تعود حقا لهذا الرجل.



يذكر أن الرجل كان هناك شخص دعاه للعمل في مزرعة في إحدى مناطق البلاد، وبعد 4 أشهر قرر الرجل العودة إلى منزله، ثم مات.

