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مستشار رئيس تشاد: السيسي صادق في جهوده لتنمية أفريقيا.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:04 ص
عمر بن موسى
عمر بن موسى
طارق موسى
قال عمر بن موسى مستشار رئيس تشاد للشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في حديثه وجهوده لتوحيد شباب قارة أفريقيا لتحقيق التنمية فيها، مضيفا خلال لقائه بالإعلامية لبنى عسل على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أنه لا توجد علاقات بين شباب القارة الأفريقية، مؤكدا أن منتدى شباب العالم نموذج فريد للتحاور مع الشباب، خاصة وأن العلاقة بين مصر وتشاد قديمة، سواء على المستوى الدبلوماسى أو الشعبي.

وأوضح أن هناك شبابا تشاديا تخرجوا في جامعة الأزهر، وأن تشاد حاربت الاستعمار الفرنسي بعد أن تم تطبيق اللغة الفرنسية كلغة رسمية طول فترة الاحتلال.
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