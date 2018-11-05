ضبط شقة تديرها سيدة في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة حراسات بورسعيد

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة العقيد محمد غزالة، من ضبط شبكة آداب تديرها سيدة بحي الضواحي.



وكانت معلومات وردت إلى إدارة البحث وأكدتها تحريات ضباط مباحث الآداب تفيد قيام "السيدة ن. غ" بإدارة شقة في الأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة وتسهيل أعمال الدعارة مقابل أجر مادي، وبإعداد الأكمنة وترقب الشقة تم مداهمة المكان وضبط "ن غ" ٣٢ سنة ربة منزل، و"ن ا" ٢٩ سنة ربة منزل، و"ش ع" ٤٠ سنة ربة منزل و"ا ع" ٢٨ سنة ربة منزل ومعهم "م م" ٣٥ سنة حرفي.



وبعرض المتهمين على النيابة اعترفوا بارتكاب الواقعة.