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رياضة

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط حرس الحدود اليوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة هامة فى السابعة مساء اليوم "الاثنين"، أمام حرس الحدود بملعب بتروسبورت ضمن مباريات الـ13 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول بعد خوض 9 مباريات برصيد 20 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 11 مباراة.

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لمواصلة مسيرة الانتصارات بالدوري الممتاز بعد الفوز على وادى دجلة ليحافظ على صدارة المسابقة، خاصة بعد تعادل الإنتاج الحربى الأخير مع سموحة، ليبتعد نسبيا عن المنافسة، وحرص المدير الفنى للفريق الأبيض على عقد جلسات مستمرة مع لاعبيه لعلاج السلبيات والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة دجلة السابقة، خاصة إهدار الفرص السهلة، حيث قام الخواجة بتدريب المهاجمين بشكل خاص على ضرورة استغلال الفرص.

وطالب جروس، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد بالصدارة لحين عودة الغريم التقليدى النادى الأهلى لخوض مبارياته بجميع مؤجلاته، ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض بهاء مجدى المصاب بجذع فى الرباط الداخلى للركبة وطارق حامد لمعاناته من إجهاد بالإضافة إلى محمد عبد الغنى للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام دجلة، فيما يعود للتشكيل الحارس محمود جنش ومحمود حمدى الونش بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وفي سياق متصل، يسعى فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري للفوز اليوم على المارد الابيض لتصحيح الأوضاع بعد احتلاله المركز الـ 17 وتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدورى.

وطالب المدير الفني لاعبيه خلال بمواصلة تقديم عروض جيدة خاصة أن الفريق لم يتعرض للخسارة خلال آخر 3 مباريات، بينما يغيب عن صفوف حرس الحدود أمام الزمالك المهاجم أحمد عبد الظاهر، لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
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