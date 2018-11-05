إحباط تهريب مشغولات فضية ومكملات غذائية من جمارك بورسعيد

أحبط موظفو جمارك بورسعيد، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والمكملات الغذائية غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ووردت معلومات مشتركة، من محمد السماحي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادر ببورسعيد ومباحث الميناء تفيد محاولة شركة د . ا العاملة بجمرك الاستثمار بالمنطقة الحرة ببورسعيد، إعادة تصدير بضائع مخالفة للمستندات المقدمة بمشمول طلب الارسال رقم ١٢٧٤ / ٢٠١٨ جمرك الاستثمار للتصدير ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن 14 كرتونة مشغولات فضية بوزن 400 كيلوجرام و200 كرتونة مكملات غذائية بإجمالى 214 كرتونة.



وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة والفحص وبالكشف والمعاينة الفعلية لمشمول طلب الإرسال تبين وجود كمية من حلى الغواية المقلدة وكمية من المكرونة والفاصوليا واللبان وملح الطعام وشاى معبأة داخل عبوات المكملات الغذائية بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات.



تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة وقدرت التعويضات المستحقة بحوالى 5 ملايين 169 ألفا و28 جنيها.