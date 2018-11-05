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محافظات

حملة بيطرية لتحصين الماشية بالفرافرة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
شنت مديرية الطب البيطري، حملة لتحصين الماشية بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، وذلك بعد نفوق 7 رؤوس ماشية في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بسبب أمراض بكتيرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مختصة من مديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بالداخلة ومعهد رصد الصحة الحيوانية، وتم عمل تقرير بالواقعة وسحب عينات من الحيوانات النافقة وإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليلها.

من جانبه قال الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام الطب البيطرى بالوادي الجديد، إنه تم رفع حالة الطوارئ والبدء في تحصين الحيوانات المخالطة للحيوانات النافقة، مؤكدا أنه لم تصل المديرية أي بلاغات بشأن نفوق الحيوانات أو وجود إصابات حيث إنه سيقوم بالمرور على تلك المناطق التى ظهرت فيها الحالات والمعاينة على الطبيعة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية.
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