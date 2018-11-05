كارثة.. الحقن قد تصيب طفلك بالإعاقة.. احذريها

قال الدكتور رامي أحمد فؤاد، استشاري طب الأطفال، إن من أكثر المعتقدات والجمل المتداولة بين الأمهات أن الأبناء يعافون بعد الحقن.





كما حذر رامي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ياريت لو سمحتوا ناخد بالنا من الكلام ده لأن فعلا ابنك ممكن يعيش معوق طول حياته بسبب حقن وممكن تكون انت السبب فيها".





وأضاف استشاري الأطفال، أن هناك بعض الدواعي التي يمكنك فيها استخدام الحقن بشكل قليل مع مراعاة بعض الأمور:





- القيء المستمر عند تناول أي شيء، الغيبوبة، رفض الطفل تناول الدواء أو الإعياء الشديد حسب استشارة الطبيب أولا.





-عدم الإصرار على الحقن، وفى حالة إعطائها لابد من أن يعطيها للطفل متخصص وإن كان الخطأ وارد حتى مع المتخصص .





- ممنوع إعطاء الحقن أول 3 سنوات في المؤخرة، يفضل في الفخذ .





-كثرة إعطاء الحقن تسبب أضرارا نفسية للطفل.





وينصح دكتور رامي فؤاد، كل أم ببذل بعض المجهود مع أطفالها لتناول الدواء، أفضل من إعطاء الحقن التى من الممكن أن يصاب بعدها بإعاقة تستمر معه طوال حياته.