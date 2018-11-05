ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول دولة تعلن الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلن مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني ، وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.

وتعد كوريا الجنوبية أحد حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر المشترين للنفط الإيراني في آسيا وقد طلبت من واشنطن "أقصى قدر من المرونة" الأسبوع الماضي بعد أن ألغت بعض شركات المقاولات الكورية الجنوبية عقودا مرتبطة بالطاقة في إيران بسبب صعوبات في التمويل.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وبموجب القانون الأمريكي يمكن منح استثناءات لفترة تصل إلى 180 يوما.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ، إن البتروكيماويات عنصر أساسي لاقتصادنا وأكدنا أنه إذا تأثرنا بالعقوبات الإيرانية فإن ذلك سيشكل تحديا خطيرا لاقتصادنا ككل".
loading...

ترشيحاتنا

إيمي سلطان تروي تفاصيل تحولها من مهندسة إلى راقصة

ما حكم استخدام سيارة العمل في أغراض شخصية

لجنة ثلاثية تعقد اليوم اجتماعا مع رئيس الجبلاية لحسم ملف الهبوط

السيسي يكشف عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته

حقوقيون يرحبون بدعوة الرئيس لمبادرة العودة للإنسانية.. عبد النعيم: تحث على ثوابت الدولة.. داليا زيادة: أساس التفاعل بين البشر على وجه الأرض

وزيرة التخطيط: سنحقق تنمية شاملة لأفريقيا خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019.. ونعتمد على قادتنا الأقوياء ومتخذي قرار متعاونين وشعوب متكاتفة لمواجهة التحديات

تعرف على أبرز تصريحات الرئيس السيسي فى ثاني أيام منتدى شباب العالم.. فيديو

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

الوليد بن طلال: بن سلمان يحدث تغييرا ثوريا في المملكة.. واعتقالي سوء تفاهم.. فيديو

التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

ميرفت أمين تصور البيت الأبيض .. الثلاثاء المقبل

العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟