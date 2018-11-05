افتتاح فرع مجلس الدولة ووضع حجر الأساس لمجمع محاكم بسوهاج.. اليوم

يفتتح اليوم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، يرافقه الدكتور احمد الانصاري، محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، فرع مجلس الدولة بالمحافظة، كما سيتم وضع حجر الأساس لمجمع محاكم مجلس الدولة.



يشارك في حفل الافتتاح المستشار فؤاد عبدالفتاح الامين العام لمجلس الدولة، وأعضاء الامانة الفنية، واعضاء الامانة العامة لمجلس الدولة ، ويكون فى استقبالهم من اعضاء مجلس الدولة بسوهاج، والمستشارين حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة، وصالح حامدى، نائب رئيس مجلس الدولة والمشرفين على فرع سوهاج، وحمدى مالك الهيكى المستشار بمجلس الدولة، حسام مالك الهيكى، محمد فوزى الديب والمستشار عماد الدين فوزى الديب، وعادل سعد معروف، ومحمود زين العابدين همام، احمد عبدالعظيم سلطان، المستشارين بمجلس الدولة بالمحافظة.