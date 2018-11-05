بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء حديقة الصداقة الدولية، بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ، والحديقة مقامة على مساحة 40 ألف مترمربع، بها 13 ألف متر مربع مساحات خضراء، و10 آلاف متر مربع زهور، و10 آلاف مترمربع كسر رخام، بالإضافة لأعمال المتحف المفتوح، وهي أعمال ملتقى مصر الدولى للنحت والفنون المهداة من أوستراكا لحديقة الصداقة.



وشرح الفنان محمد حميدة للضيوف أعمال الفنانين بالميدان والتى أنجزوها خلال 20 يوما من 10 إلى 30 أكتوبر الماضي، ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا لنخبة من كبار النحاتين المميزين من إيطاليا وجورجيا وألمانيا وروسيا وأمريكا ومصر، من تنظيم ورعاية مؤسسة اوستراكا الفنون والفنانين، المشاركين هم الدكتور رمضان عبد المعتمد، والدكتور الشاذلى عبد الله، وسعيد كامل، ومعاوية هلال، ومحمود مختار، ومن ألمانيا كلاوس ورونالد، وأمريكا الفنان توم بلاط، ومن جورجيا فاليريان جيكا، وايطاليا الفنانه لارا ستيفى، ومن روسيا فاسيليزيا.



كما قاما شعراوي وفوده بافتتاح أعمال توسعات شارع السلام، وهي عبارة عن مشايات للجمهور وممشى للدراجات، ومظلات ومقاعد للمواطنين ورواد شرم الشيخ بأشكال جمالية تتوافق مع البيئة وتم تنفيذها بالجهود الذاتية، وميدان للشطرنج، كما تفقد الوزير نموذج لمحطات انتظار السرفيس مزودة بخدمة "واي فاي" وشاشات عرض، ومقاعد ومكيفة، والتي سيتم تعميمها، حيث سيتم إنشاء 10 محطات بطول شارع السلام.



كما قام الوزير والمحافظ ومعاونيه بتفقد المسرح المفتوح بجوار قصر ثقافة شرم الشيخ وأعمال الرصف والتجميل وتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ.



كما قام شعراوي وفودة بجولة سيرا على الأقدام، بحضور النائب مجدي بيومي، نائب مجلس النواب، وعضو لجنة السياحه، حيث تفقد مركز معلومات السائحين واستمع لشرح عن الخدمات التي يقدمها المركز، وتفقد اعمال تطوير السوق القديم، واستمع الوزير لشرح وافي من المهندس فؤاد توفيق، مصمم مسجد الصحابة لتفاصيل بناء المسجد وطراز البناء وتم التقاط الصور التذكارية.

