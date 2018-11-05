مصرع شاب سقطت عليه نخلة في الشرقية

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته عقب سقوط نخلة على سيارته خلال قيادته بطريق "الغزالى-فاقوس" بمحافظة الشرقية، نتيجة سوء حالة الطقس والرياح التى شهدتها المحافظة.



تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع "محمد عوف سعد" المقيم بقرية السعادنة التابعة لمركز فاقوس، متأثرًا بإصابته في حادث سقوط نخلة على سيارته خلال قيادتها بطريق "الغزالى-فاقوس"، بسبب سوء حالة الطقس والرياح الشديدة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

