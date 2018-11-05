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حوادث

ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
وائل شاهين
تمكن أهالى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، من ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بجوار مخبز، وتم تسليمه لمركز الشرطة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغًا من الأهالى بضبط لص خلال محاولته سرقة دراجة نارية من أمام مخبز محمد فوزي.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتسلمت الشرطة المتهم، وتم اصطحابه لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور
ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور
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