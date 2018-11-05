الصحف السعودية: الرئيس السيسي يتعهد بضمان حرية العبادة والمعتقد.. والقضاء على 19 إرهابيا متورطين في حادث المنيا.. ودخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ.. وواشنطن تؤكد عمق العلاقات مع المملكة

الصحف السعودية:

*الرئيس السيسي يتعهد بضمان حرية العبادة والمعتقد

*القضاء على 19 إرهابيا من منفذي حادث المنيا الإرهابي

*وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على عمق العلاقات بين بلاده والسعودية

*العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

*تعديل وزاري منتظر في الحكومة التونسية



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على عدد كبير من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها إعادة فرض العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة.



البداية مع صحيفة الشرق الاوسط، نقلت تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان "حرية العبادة والمعتقد" في البلاد، وذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه «داعش» أسفر عن مقتل 7 مواطنين أقباط كانوا عائدين من زيارة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا.



وقال الرئيس السيسي في حديثه بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ: إن الكل سواء، وليس هذا كلام يقال، بل ممارسات تتحول إلى سياسات وآليات عمل مستدامة، لا تنتهي بانتهاء أحد (سلطة حكم)، وعندنا قوانين تنظم البناء الموحد لدور العبادة منذ 150 سنة، ونحن أخرجناه لتحقيق الاستقرار.



وأضاف السيسي أنه في مصر لم تكن هناك دولة (سلطة حكم) معنية ببناء دور عبادة للمواطنين باستثناء المساجد، وحاليا الدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة؛ لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع.



كما نقلت إعلان وزارة الداخلية، القضاء على 19 إرهابيًا من المتورطين في الاعتداء على أقباط بمحافظة المنيا، يوم الجمعة الماضي، مؤكدةً استكمال عمليات البحث لضبط باقي العناصر المنفذة للهجوم.



وذكر البيان أن 19 إرهابيًا قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، مضيفًا أنه "تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية، ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بالوسائل التقنية الحديثة، وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، حتى تمت محاصرتهم وتصفيتهم".



وفي الشأن السعودي، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهمية الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين بلاده والمملكة العربية السعودية.



وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن واشنطن تتحدث إلى تركيا والسعودية بشكل يومي تقريبًا لمواصلة الجهود لكشف الحقائق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.



وأضاف أن "الحقائق لا تزال تتكشف، بدأنا بمحاسبة بعض المسؤولين، وألغينا تأشيرات 16 شخصًا تمكنا من تحديد صلتهم بما جرى سنحاسب كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي".



وتابع: "سنفعل ذلك وفي الوقت نفسه سنواصل العمل للحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي علاقة لها أثر كبير على قضية منع إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب، من تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل".



ومن إيران، دخلت فجر اليوم الاثنين الحزمة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران حيز التنفيذ، وتركز على قطاعات النفط والطاقة والبنوك.



ومن المقرر، أن يكشف وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان اليوم عن قائمة الشخصيات والكيانات الـ 700 التي ستشملها هذه العقوبات الجديدة، وأيضًا أسماء الدول الثمان التي ستعفيها واشنطن مؤقتًا من عقوبات النفط الإيرانية.



ومن اليمن، منيت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة وتراجعت في صعدة والحديدة وفي عدة جبهات أخرى. وأفاد الجيش اليمني بإحراز تقدم جديد في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمال اليمن، التي تشتعل داخلها 5 جبهات تتسارع وتيرة معاركها.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبد الكريم عوبل السدعي، قائد لواء العروبة، قوله في بيان، إن "قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة الملاحيظ، تقدمت أكثر من 40 كم باتجاه قمة جبل مران، وتجاوزت أكثر من 20 قرية بوديانها وجبالها وسهولها، ورفعت علم الجمهورية على كل قمة جبل وصلت إليها"، مشيرا إلى أن "طلائع الجيش الوطني أصبحت الآن مطلة على مثلث مران أبرز مواقع الميليشيات في وادي خلب".



ومن صحيفة الحياة، أعلن المحامي العام المستشار أسامة العوفي، أن محكمة الاستئناف العليا البحرينية أصدرت حكمها في "قضية التخابر مع قطر"، بإدانة ثلاثة متهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.



وقال مصدر قضائي، إن الشيخ علي سلمان بين المتهمين، مشيرةً إلى أن سلمان الذي أوقف عام 2014، ينفّذ عقوبة بالسجن لأربع سنوات في قضية منفصلة، لإدانته بتهمة التحريض على "بغض طائفة من الناس" وإهانة وزارة الداخلية.



وكانت النيابة العامة في البحرين أكدت أن المتهمين الثلاثة ثبت في حقهم التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية، بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة عام 2011، وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، لإفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.



ومن سوريا، أعلنت دمشق تسريح الآلاف من عناصر القوات النظامية بعد الاحتفاظ بهم لأكثر من خمس سنوات.



ونشرت وكالة الأنباء السورية، قرارًا إداريًا أصدرته القيادة العامة للجيش ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين والاحتياطيين من عناصر الدورة 247 وما قبلها والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ أو احتياط.



كما شمل الضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1 يوليو الماضي. كما استبعد القرار من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يومًا.



كما نقلت إلقاء النائب جراهام جونز؛ من حزب العمال البريطاني رئيس لجنة التدقيق في مبيعات الأسلحة البريطانية بمجلس العموم البريطاني اللوم على المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في الأزمة الإنسانية في اليمن.



وقال جراهام جونز: "إن المسؤولية عن حالة الحرب المتصاعدة في اليمن تقع على عاتق جماعة الحوثيين المدعومة من طهران، مشبهًا هجماتها الصاروخية على أهداف سعودية بهجمات النازيين ضد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية".



وأوضح جونز الذي يرأس لجان مجلس العموم حول ضوابط تصدير الأسلحة أنه بغض النظر عن القضايا البيئية، فإن جماعة الحوثي المسلحة تمثل أكبر تهديد على كوكب الأرض الآن، وأضاف: "أنتم تتحدثون عن الكارثة الإنسانية بالطبع. هي كذلك ولكنها بسببهم".



ومن صحيفة العاصمة السعودية الرياض، أبرزت مشاركة الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى "شباب العالم" الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.



ومن تونس، ينتظر الشعب التونسي إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تعديلات وزارية هامة، وذلك وسط إضطرابات عدة في المشهد السياسي التونسي، حيث أعلنت حركة نداء تونس الحزب الفائز في الانتخابات فك الإرتباط مع حركة النهضة نهائيا وقرر النداء بعد اجتماع ديوانه السياسي استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدمي لتشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة حركة النهضة.



وفي افتتاحيتها التي حملت اسم (نهاية الحوثي بداية السلام) قالت صحيفة عكاظ إن: إحلال السلام في اليمن وعودة الشرعية والاستقرار ليست حلمًا صعب المنال ولكنه لن يتحقق ما دامت ميليشيا الحوثي مسيطرة على الأوضاع و منتهكة حرية الإنسان وباقة الرعب في نفوس المواطنين وتهديدهم بخطف أبنائهم وتجنيد نسائهم والعبث بمقدرات أسرهم.



وأضافت: أن النموذج الحوثي كما قال رئيس لجنة التدقيق في مبيعات الأسلحة البريطانية النائب جراهام جونز أن الحوثيين أكبر تهديد على كوكب الأرض الآن.



ورأت أن الحوثيين لم يتوقف أذاهم عند حدود الشعب بل نفذوا المهمة المكلفين بها من قبل حكومة الملالي لاستهداف أمن المملكة ووجهوا أكثر من 200 صاروخ باليستي بعيد المدى من صنع إيران نحو المدن السعودية باءت كلها بالفشل بعد أن تصدى لها رجال قوات الدفاع الجوي.



كما قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (طريقان لا ثالث لهما): إنه في ظل دخول حزمة من العقوبات الأمريكية الجديدة التي ضربت حول النظام الإيراني اليوم، وتشمل هذه المرة قطاعي المصارف والطاقة، إضافة إلى حزمة العقوبات السابقة التي ما زالت سارية المفعول، فإن النظام مطالب بدفع إيران للتصرف كدولة طبيعية غير لاهثة وراء تصدير ثورتها الدموية القائمة على الإرهاب والتطرف ومد الميليشيات الإجرامية في كل مكان بالعالم بالأموال والسلاح والعناصر البشرية المدربة لتعيث فسادا وخرابا وتدميرا في الأرض كما هو الحال في بعض دول المنطقة والعالم، وغير لاهثة في الوقت ذاته لإنفاذ برنامجها النووي ومشروعها لتخصيب اليورانيوم ووقف إنتاجها للبلوتونيوم وإغلاق مفاعلها "أراك".