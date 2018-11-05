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فن

أسعار حفل عمر خيرت في الموسيقى العربية اليوم تثير الجدل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
يحيى الموسيقار عمر خيرت اليوم، الاثنين، حفلا موسيقيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ الـ27.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل حول أسعار تذاكر الحفل، والتي انقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بـ550 جنيهًا، وهي الأسعار التي رأى كثيرون أنها غالية على جمهور الأوبرا، وفي مهرجان ترعاه الدولة، لا يهدف للربح بأي شكل، في حين رأى آخرون أن الأسعار معقولة بل ومخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلات عمر خيرت على المسارح الخاصة، ودللوا على ذلك بنفاد كل التذاكر بالفعل.

يذكر أن المهرجان يضم 43 حفلا فنيا على 7 مسارح هى الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية والجمهورية ودمنهور والإسكندرية وطنطا، بمشاركة 72 فنانا وفنانة من 8 دول عربية ووقع الاختيار على النجمة الراحلة شادية لتكون شخصية هذا العام كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن.
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