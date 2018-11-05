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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، خلال برنامج "هذا الصباح"، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية، وبعض العواصم العالمية، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18
الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 19
شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 21
الوادى الجديد: العظمى 31، الصغرى 16
أسوان: العظمى 30، الصغرى 19

كما استعرض التقرير درجات الحرارة في العواصم العالمية، على النحو التالي:
باريس: العظمى 12، والصغرى 3
برلين: العظمى 12، والصغرى 3
موسكو: العظمى، الصغرى 7
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