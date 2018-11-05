تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، خلال برنامج "هذا الصباح"، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية، وبعض العواصم العالمية، على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18
الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 19
شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 21
الوادى الجديد: العظمى 31، الصغرى 16
أسوان: العظمى 30، الصغرى 19
كما استعرض التقرير درجات الحرارة في العواصم العالمية، على النحو التالي:
باريس: العظمى 12، والصغرى 3
برلين: العظمى 12، والصغرى 3
موسكو: العظمى، الصغرى 7
القاهرة: العظمى 26، الصغرى 18
الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 19
شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 21
الوادى الجديد: العظمى 31، الصغرى 16
أسوان: العظمى 30، الصغرى 19
كما استعرض التقرير درجات الحرارة في العواصم العالمية، على النحو التالي:
باريس: العظمى 12، والصغرى 3
برلين: العظمى 12، والصغرى 3
موسكو: العظمى، الصغرى 7