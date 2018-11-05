ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
نادية مصطفى
نادية مصطفى
شروق إبراهيم
تقام اليوم 3 حفلات ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، حيث يلتقي في الثامنة مساء اليوم عشاق الموسيقى على المسرح الكبير بالموسيقار عمر خيرت للاستمتاع بباقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية.

وعلى مسرح الجمهورية تشدو المطربة نادية مصطفى بنخبة مختارة من أغانى الطرب بجانب العديد من أجمل أعمالها، يسبقها فاصل غنائي للمطربين أبناء دار الأوبرا تامر نجاح، نهى حافظ، ابراهيم فاروق وغادة آدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو علاء عبد السلام.

كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور إطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى، بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات موسيقية وغنائية منوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته والفنانة مروة ناجي.
loading...

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ القاهرة: رفع القمامة عن مزلقان العشرين في عين شمس

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

أول دولة تعلن الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران

شاهد .. تعليق السيسي على صفقة القرن وموقف القضية الفلسطينية

ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور

نجلا خاشقجي يكشفان حقيقة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين

حكم عدم تبييت النية من الليل للصوم

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

الوليد بن طلال: بن سلمان يحدث تغييرا ثوريا في المملكة.. واعتقالي سوء تفاهم.. فيديو

العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟