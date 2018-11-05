تعرف على حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

تقام اليوم 3 حفلات ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، حيث يلتقي في الثامنة مساء اليوم عشاق الموسيقى على المسرح الكبير بالموسيقار عمر خيرت للاستمتاع بباقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية.



وعلى مسرح الجمهورية تشدو المطربة نادية مصطفى بنخبة مختارة من أغانى الطرب بجانب العديد من أجمل أعمالها، يسبقها فاصل غنائي للمطربين أبناء دار الأوبرا تامر نجاح، نهى حافظ، ابراهيم فاروق وغادة آدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو علاء عبد السلام.



كما يشهد مسرح أوبرا دمنهور إطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى، بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات موسيقية وغنائية منوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته والفنانة مروة ناجي.