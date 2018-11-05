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حوادث

القبض على 3 أشخاص تسببوا فى توقف قطار دمنهور - دسوق

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
قطار دسوق
قطار دسوق
جمالات الدمنهورى
تسبب قيام 3 أشخاص بجذب بلف الخطر الخاص بالعربة الأخيرة لقطار (ركاب) القادم من (دسوق-دمنهور)، عقب تحركه من محطة الفتح فى تعطل القطار لمدة 26 دقيقة بدون تأخيرات أخرى بحركة سير باقى القطارات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانيه عن قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور، يتضمن ضبط كل من "طارق م م ع" 19 سنة، طالب، و"محمود أ ال" 16 سنة عامل.. ومقيمان قرية الخزان بمركز دمنهور، و"السيد إ ع" 16 سنة طالب ومقيم قرية الفتح بدائرة المركز.

لقيامهم بجذب بلف الخطر الخاص بالعربه الأخيره لقطار (ركاب) القادم من (دسوق-دمنهور)، عقب تحركه من محطة الفتح - دائرة المركز، مما نتج عنه تأخر القطار لمدة 27 دقيقة.. ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة سير باقى القطارات بالخط المُشار إليه.

وبمواجهة المتهمين أنكروا ارتكابهم للواقعة.. وأعيد قيد المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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