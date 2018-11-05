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محافظات

الكشف على 1207 حالات فى قافلة طبية بالقناطر الخيرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور سيد مراد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية أن القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية،ـ قد اختتمت فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1207 حالات تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.

وقال مدير الطب الوقائى إن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل" وتم توقيع الكشف على1207 حالة على مدار اليومين الماضيين وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفيات لعمل اللازم.

وأكد الدكتور مراد أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.
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