ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المرور: كثافات معتادة وغلق منزل محور سعد الشاذلي.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الرائد محمد الشربيني، المشرف بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، على استقرار الحالة الجوية على الطرق السريعة، ولا يوجد أي إخطارات يمكن أن تؤثر على الرؤية بجميع الطرق.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الاثنين، أن هناك استمرارا لغلق منزل محور سعد الدين الشاذلي، لمعالجة الهبوط الأرضي، تجاه المعادي وطريق الإسماعيلية.

وتابع: أن هناك منطقة أعمال في الكيلو 176 في طريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وتم تحويل الحركة للاتجاه الآخر لحين إعادة الرصف والتأهيل، لافتًا إلى أن أحجام الحركة المرورية على باقي الطرق معتادة.

loading...

ترشيحاتنا

حكم المرور من أمام المصلي

متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

هل يجوز للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟

برزينتشين تكشف حقيقة رشوة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي

علامات انتبهي لها.. مؤشر لحاجتك لطرد السموم من الجسم

اليوم .. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 10 ساعات

خالد جلال: 11 جنسية شاركت في عرض الزائر بمسرح شباب العالم

اصنعي بنفسك مزيل عرق آمنا لا يسبب اسمرار الجلد بأقل التكاليف

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

المصري: متمسكون بإقامة مبارياتنا في الدوري على ملعب بورسعيد

التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟