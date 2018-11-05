المرور: كثافات معتادة وغلق منزل محور سعد الشاذلي.. فيديو

أكد الرائد محمد الشربيني، المشرف بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، على استقرار الحالة الجوية على الطرق السريعة، ولا يوجد أي إخطارات يمكن أن تؤثر على الرؤية بجميع الطرق.



وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الاثنين، أن هناك استمرارا لغلق منزل محور سعد الدين الشاذلي، لمعالجة الهبوط الأرضي، تجاه المعادي وطريق الإسماعيلية.



وتابع: أن هناك منطقة أعمال في الكيلو 176 في طريق إسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وتم تحويل الحركة للاتجاه الآخر لحين إعادة الرصف والتأهيل، لافتًا إلى أن أحجام الحركة المرورية على باقي الطرق معتادة.



