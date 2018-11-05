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أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يشارك في قمتي الاسيان وأبيك الأسبوع المقبل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم إي-جيوم اليوم الاثنين أن الرئيس مون جيه-إن قرر حضور مؤتمر القمة للاسيان ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن يزور الرئيس مون سنغافورة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري لحضور مؤتمر قمة دول الآسيان ومؤتمر القمة لآسيا الشرقية.

وقال المتحدث إن الرئيس مون يعتزم اغتنام مشاركته كفرصة لشرح سياسة حكومته المعروفة باسم " سياسة الجنوب الجديدة " مؤكدا اعتزامه التعاون مع دول جنوب شرق آسيا لتطوير كتلة آسيا الشرقية. كما يعتزم نقل مساعي بلاده لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية وإحلال السلام فيها من أجل توسيع دعم المجتمع الدولي.

وفي خلال يومي 17 و18 من نوفمبر، سينتقل الرئيس مون إلى بابوا غينيا الجديدة لحضور الدورة الـ26 لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" ليقترح فيه رؤية بلاده " دولة إصلاحية يعيش فيها الجميع حياة رفاهية " .
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