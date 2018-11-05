عودة المياه لمدينة القناطر الخيرية بعد انقطاعها 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عودة مياه الشرب الى مدينة القناطر الخيرية صباح اليوم، الاثنين، بعد انقطاعها من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



وكانت الشركة قد أهابت بجميع المواطنين والمستشفيات واصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة لفترات طويلة، مضيفا أن الشركة تقوم بإجراء صيانة وغسيل للشبكات بصفة مستمرة بجميع مدن المحافظة.

